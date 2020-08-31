اتفاق تهدئة بين حماس والاحتلال برعاية قطرية

أفادت تقارير إعلامية، الاثنين، بعقد اتفاق للتهدئة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية قطرية، وفقا لقناة سي إن إن الأمريكية.

وقالت القناة 13 العبرية إن سلطات الاحتلال ستفتح معبري “كرم أبو سالم” و”إيرز”، وسترفع ورفع القيود عن مساحة الصيد في بحر قطاع غزة.

وأضاف موقع واللا العبري، فقال: “أكدت مصادر أمنية في “إسرائيل” التوصل إلى اتفاق مع حماس لكنها أضافت: “سننتظر لنرى الواقع”.

وفي وقت سابق التقى السفير القطري محمد العمادي مسؤولين إسرائيليين قبل دخوله إلى غزة.

وجاءت هذه الزيارة في وقت رجحت فيه تقارير إعلامية أن قطر تعهدت باستمرار دفع أموال إلى ما بعد سبتمبر إلى حركة حماس وقطاع غزة، للحفاظ على تهدئة الوضع بعد أن شهد توترا متصاعدا بين حماس وإسرائيل خلال الأيام الماضية.

ووصل السفير القطري محمد العمادي إلى إسرائيل، والتقى مسؤولين إسرائيليين قبل دخول غزة، وفقا لقناة العربية.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً أمنياً من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك (جهاز الأمن العام)، زار الدوحة لبحث الوضع في غزة مع المسؤولين القطريين.

وأوضحت أن قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، زار الدوحة مؤخرا برفقة ضباط أمن آخرين، وأنه عمل على بلورة تفاهمات لتسوية، أو لوقف إطلاق النار يوافق عليها قادة حماس في الخارج، المقيمون في العاصمة القطرية، خصوصا إسماعيل هنية، رئيس الدائرة السياسية، وصالح العاروري نائبه.

ووفقا لتقرير قناة العربية فإن الوفد الإسرائيلي ذهب وطلب من قطر التدخل لوقف التصعيد من خلال الدور المالي، والتعهد باستمرار الدفعات الشهرية لغزة.

كما أشارت المعلومات إلى أن حماس طالبت بالتزام قطر بتسديد الدفعات لثلاث سنوات مقبلة، وأن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع إنسانية واقتصادية في القطاع، وبناء محطة كهرباء، وإقامة منطقتين صناعيتين.