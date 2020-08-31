أمانة جده ترفع 1898 سيارة تالفة وخربة خلال شهر

رفعت أمانة محافظة جدة ممثلة بقسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية ١٨٩٨ سيارة خربة وتالفة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، لتسببها بتشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع و ميادين المحافظة.

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني استمرار جهود أمانة جدة الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة. داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.