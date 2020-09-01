الفيفا يشيد بـ”جودة” المدن المرشحة لاستضافة مونديال 2026

أثنى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على الجودة الفائقة للمقترحات والمنافسة القوية في عملية الاختيار خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد فعاليات رقمية واجتماعات فردية مع المدن المرشحة الـ23 لاستضافة مباريات مونديال 2026، الذي سيقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وقال رئيس قسم البطولات والأحداث الرياضية في الاتحاد كولين سميث في بيان نشره موقع فيفا: راضون للغاية عن الاجتماعات البناءة الفردية التي عقدت مع جميع المدن المرشحة، وبناء على الجودة الفائقة التي اتسمت بها المقترحات، فنحن واثقون من وجود منافسة قوية أثناء عملية الاختيار خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف سميث: استضافة مونديال يعد فرصة هائلة لهذه المدن، نظراً لأنه وإضافة إلى المكاسب المادية والأخرى غير المادية بالنسبة للمحليين، فإن هذه المدن ستحظى بشرف تنظيم أول مونديال بمشاركة 48 فريقاً، إنها لحظة فريدة في تاريخ المسابقة.

وأشار في نفس السياق إلى أنه لضمان نجاح مونديال 2026 فمن الضروري أن تتبنى جميع المدن المرشحة منظوراً شاملاً يتضمن كافة النواحي مثل البنية التحتية والقدرة التجارية والاستدامة وحقوق الإنسان وتجربة المشجعين.

وسيبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن تلك العملية خلال سبتمبر المقبل: مرحلة تبادل معلومات مع المدن الـ23 المرشحة بهدف المضي قدماً في الحصول على بيانات بشأن مقترحات كل مدينة بما في ذلك التحديثات المحتملة التي نوقشت على مدار اللقاءات الأخيرة.