رسمياً: #السعودية تجهز ملف استضافة كأس آسيا 2027

بدأ مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم في تجهيز وثائق المرحلة الثانية من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاستضافة كأس أمم آسيا 2027، من أجل الفوز بالتنظيم وسط منافسة شرسة.

وسيقدم اتحاد القدم الوثائق فور تلقيه نماذج الطلبات من الاتحاد القاري اليوم، وتتضمن اتفاقية المدن التي ستجرى فيها مباريات البطولة، والملاعب التي تلعب على أرضها الممنتخبات المشاركة، إضافة إلى ملاعب التدريب الرسمية.

و‏أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تسلمه طلبات استضافة كأس أمم آسيا 2027 من 5 دول هم، السعودية، قطر، إيران، أوزبكستان، والهند.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمى أنه سوف يطلب من الاتحادات الخمسة التقدم بخطاب تعهد رسمي، من أجل الوفاء بقائمة متطلبات البطولة، بنهاية أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الآسيوي عن البلد المستضيف للنسخـة رقم 19 في عام 2021، بعد دراسة الأمر، بحسب البيان الرسمي.