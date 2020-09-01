أخيراً.. أردوغان يقبض على أمير #داعش “المزعوم” في #تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي اليوم الثلاثاء أن الجهات الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى “أمير داعش في تركيا” وبحوزته مخططات خطيرة إلا أنه لم يكشف عنها.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الداخلية التركي أنه تم إلقاء القبض على أمير داعش في تركيا وعثر بحوزته على مخططات خطيرة.

وكان خالص بايونجوك الذي اعتبرته السلطات التركية في وقت سابق أمير تنظيم داعش الإرهابي في تركيا، والملقب باسم “أبو حنظلة” قد قال إن الحكومة تتستر من وراء اتهامه له بالانتماء إلى داعش على مرتكبي الجرائم الدامية الحقيقيين التي شهدتها البلاد.

وفي سبتمبر من العام الماضي أسقطت محكمة تركية عقوبة السجن 12 عامًا عن خالص بايانجوك، الذي حُكم عليه بتهمة تأسيس وإدارة منظمة إرهابية.

وفي حوار صحفي مع قناة “Artı” التركية أصر أبو حنظلة على أنه لا تربطه أي علاقة سياسية أو تنظيمية بداعش أو تنظيم القاعدة كما يثار حوله، واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بتلفيق تهم التورط في تفجيرات ديار بكر وسروج وأنقرة التي شهدتها البلاد في عام 2015، من أجل التستر على الفاعلين الأصليين، على حد قوله.

وأوضح أن سبب استهدافه من قبل حزب أردوغان هو انتقاده للنظام الحاكم في الفترة السابقة لاعتقاله، مؤكدًا أن السلطات باعتقاله وتوجيهه التهم له امتصت غضب الشارع التركي.