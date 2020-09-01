قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الثلاثاء) إن تركيا مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط، طالما كانت أثينا مستعدة لذلك.

ويختلف البلدان العضوان في حلف الأطلسي بشدة حول حقوق السيادة على الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط استنادا إلى وجهتي نظر متباينتين حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

وقال جاويش أوغلو أيضا في مؤتمر صحفي إن اليونان تحاول استفزاز تركيا عبر اتخاذ موقف يتسم بالعداء.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، هدد يوم السبت الماضي بشن حرب على اليونان، ما رفع التوتر الحالي بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.