الكويت تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

أعربت وزارة الخارجیة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار دولة الكویت الشدیدین للھجوم الذي تعرض له مطار أبھا الدولي من قبل میلیشیا الحوثي بطائرة مسیره مفخخة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن استمرار ھذه الھجمات الإجرامیة التي تستھدف المدنیین وحركة الملاحة الجویة التجاریة یعد إمعانا في انتھاك قواعد القانون الدولي الإنساني وكافة المواثیق الدولیة الأخرى وتھدیدًا لأمن المملكة العربیة السعودیة الشقیقة واستقرار المنطقة الأمر الذي یتطلب تحركًا سریعًا وفاعلًا من المجتمع الدولي للجم ھذه الھجمات ووقفھا ودعم جھود مبعوث الأمین العام للأمم المتحدة للیمن وصولًا إلى الحل السیاسي وفقًا للمرجعیات الثلاث وبما یضمن أمن واستقرار الیمن والمنطقة.

وأكدت الوزارة، وقوف دولة الكویت التام إلى جانب المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.