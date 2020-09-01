هيئة الهلال الأحمر بمكة تنفذ برنامج دعم الحياة القلبي المتقدم لمنسوبيها

استمرارا لخطتها التدريبية للعام الحالي والتي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية، يقيم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الحالي برنامج (دعم الحياة القلبي المتقدم) لمنسوبيه الميدانيين العاملين في المراكز الإسعافية حيث تم تخصيص مجموعتين للاستفادة من البرنامج الذي يمتد على مدى أسبوع كامل تحت إشراف فريق تدريبي متكامل من أطباء متخصين في الإدارة العامة للتدريب.

يحتوي البرنامج على أجزاء نظرية وأخرى عملية وتطبيقية موزعة على عدد من محطات أبرزها الحالات المرضية وحالات الاصابات الناتجة من الحوادث بكافة أشكالها وكيفية التعامل معها والتي تتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة في الهيئة وفق أعلى المعايير الطبية الإسعافية الطارئة الدولية التي تصنف مقدمي الخدمات الطبية وتوضح الإجراءات الإسعافية المقدمة حسب الحالات المرضية وآلية الإصابات وطرق النقل وتوثيق المحاضر الإسعافية والتنسيق مع المرافق الصحية لاستقبال الحالات وفق تنظيم معد ومعتمد مع المستشفيات والقطاعات الطبية.

وحرصا من هيئة الهلال الأحمر السعودي على تقديم رعاية طبية إسعافية متقدمة تقام عدد من البرامج الطبية على مدار العام منها ما يقام في مراكز التدريب ومنها ما يقدم على رأس العمل في خطوة تهدف لمتابعة تطبيق الجودة والعمل على تطوير العمل الإسعافي بما يتوافق مع التحديثات والتحديات في الحاضر والمستقبل.