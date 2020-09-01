ماكرون: حزب الله جزء من النظام السياسي اللبناني.. ويجب توعيته بمسؤولياته

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حزب الله جزء من النظام السياسي اللبناني ومنتخب. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد الرئيس ماكرون، خلال تفقده مرفأ بيروت اليوم، إن حزب الله​ هو حزب يمثل جزءا من ​الشعب اللبناني​، وهناك شراكة اليوم بينه وبين أحزاب عدة أخرى. وفقا لموقع “النشرة” اللبناني.

وتابع: “إذا لم نرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيها ​الإرهاب​ على حساب أمور أخرى، يجب توعية حزب الله وغيره من الأحزاب على مسؤولياتها”.

في السياق، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء عن استعداده لاستضافة مؤتمر ثان للمانحيين الدوليين للبنان، وذلك في تشرين أول/أكتوبر القادم، وفقا لما نقلته عنه وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وكانت باريس استضافت بالمشاركة مع الأمم المتحدة مؤتمرا للمانحين الشهر الماضي، جمع نحو 300 مليون دولار لإغاثة البلاد بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي.

وأكد ماكرون وقوف بلاده مع لبنان وشعبه في هذه الفترة.

وكتب ماكرون، على موقع تويتر، خلال زياته للبنان، :”أقولها بالنيابة عن الفرنسيين: سنكون دائما إلى جانب الشعب اللبناني”.

وأضاف ماكرون، بعد أن زرع شجرة أرز في غابة في منطقة شمال بيروت، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس “لبنان الكبير”، أن “الحرية والحوار والتعايش من القيم التي يتمتع بها لبنان منذ أمد طويل”.

وزار ماكرون اليوم مرفأ بيروت والتقى ممثلين عن وكالات الإغاثة الإنسانية.

ويحيي لبنان الذكرى المئوية لتأسيس لبنان الكبير، الذي أعلنته القوة الاستعمارية الفرنسية عام 1920 بعد الحرب العالمية الأولى. وقد استقل لبنان عن فرنسا عام 1943.