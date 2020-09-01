“غضب لبنان الكبير”.. مظاهرة في ساحة الشهداء للمطالبة بمحاسبة الطبقة السياسية

تجمع مئات المواطنين اللبنانيين في ساحة الشهداء في وسط بيروت بعد ظهر اليوم الثلاثاء للتظاهر تحت عنوان “غضب لبنان الكبير” وطالبوا بمحاسبة الطبقة السياسية.

وحمل المشاركون من كافة المناطق اللبنانية في التظاهرة الإعلام اللبنانية وبعضهم حمل أعلاما سوداء ولافتات عبروا فيها عن مطالبهم وعن رفضهم التوطين.

وأعلنوا أن مطالبهم هي نفسها مطالب 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتتضمن معالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وأعرب عدد من المشاركين في التظاهرة عن رفضهم الأحزاب والطبقة السياسية، ومحاسبة من تسبب بانفجار مرفأ بيروت، ودعوا إلى رحيل النظام.

كما طالب بعضهم بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ورفض بعضهم مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة وطالبوا بحكومة اختصاصيين” لا حكومة حصص وتحاصص”.