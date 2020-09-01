كبير مستشاري ترامب: الإمارات تملك واحدًا من أكثر جيوش المنطقة تقدمًا

قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إن الإمارات شريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم إبرام الكثير من الاتفاقات مع الإمارات.

وأضاف في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تملك واحدًا من أكثر جيوش المنطقة تقدمًا، والولايات المتحدة تتمتع بشراكة عسكرية مميزة معها، لافتًا إلى أن ولي عهد أبوظبي واحد من القادة الذين يرسمون الشرق الأوسط كما ينبغي أن يكون والولايات المتحدة تحترم قيادته.

وأوضح “كوشنر”، أن فرص التعاون أمام الإمارات وإسرائيل غير محدودة، مضيفًا أن الإمارات والرئيس ترامب ركزوا على سبل تحسين معيشة الفلسطينيين.