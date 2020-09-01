في دور الإيواء بالرياض.. أكثر من 250 طالبا وطالبة يستعدون للعام الدراسي الجديد

يستعد أكثر من 250 طالبا وطالبة من الفئات المشمولة بالرعاية داخل دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لإستقبال العام الدراسي الجديد 1442 وسط مجموعة من الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية.

وتشتمل الاستعدادات على تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالمدارس والجامعات المناسبة لظروفهم وقدراتهم الفردية ورغباتهم الشخصية بالإضافة إلى توفير كافة أجهزة الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة لإستئناف عملية التعليم عن بعد خلال الأسابيع الأولى وحصر جميع الأدوات والاحتياجات الدراسية اللازمة ثم توفيرها إلى جانب تفعيل برامج ودروس التقوية داخل الفروع تمهيداً لإنطلاقها مع بدء العام الدراسي الجديد.

يُشار إلى أن الجانب التعليمي في دور ومراكز الإيواء يُعد من أهم الجوانب التي تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ممثلةً في فرع الوزارة بمنطقة الرياض إلى منحها الأولوية في جميع خططها وبرامجها السنوية إيماناً منها بأهمية التعليم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.