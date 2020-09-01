التعليم تحذّر من إعلانات تطلب معلومات الدخول في #نظام_نور بغرض تفعيل حسابات #منصة_مدرستي

حذّرت وزارة التعليم،اليوم، من التعامل مع رسائل منتشرة تطلب من أولياء الأمور معلومات الدخول في نظام نور بغرض تفعيل الح سابات في منصة مدرستي.

و قالت وزارة التعليم، في حساب مقتضب اليوم، :”انتشر في الآونة الأخيرة اعلانات و رسائل على منصات التواصل الاجتماعي، تطلب من أولياء الأمور معلومات الدخول و كلمة المرور ورقم الجوال المسجل في نظام نور بغرض تفعيل حسابات الابناء في منصة مدرستي، وهذا ما تحذر منه الوزارة و تؤكد على عدم مشاركة المعلومات السرية مع أي أحد.

وكانت الوزارة قد أوضحت من قبل أنه لن يطلب من ولي الأمر أي معلومات من التي تم ذكرها.