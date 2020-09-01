تركيا والمتاجرة الرخيصة.. أعلنوا القبض على زعيم داعش عام 2017 و2019 والآن 2020

لم يكن الخبر الذي أعلنت عنه وسائل إعلام تركية مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، بالقبض على زعيم تنظيم داعش في تركيا، مفاجئا، بعدما تعود المتلقي والإعلام الدولي على وجود هذا الخبر أكثر من مرة وفي وقت معين مرتبط بأحداث يكون فيها النظام التركي على شفا حفرة.

ربما نسي وزير الداخلية التركي سليمان صوليو ما تم إعلانه في العام 2017 من إلقاء القبض على زعيم داعش وظهر بعدها طليقا ولقطته مواقع إعلام معارضة، قبل يعلن اليوم الثلاثاء أن السلطات التركية ألقت القبض على من يُدعى “زعيم داعش في تركيا”، وبحوزته مخططات خطيرة.

وعلى ما يبدو أن تركيا لم ترد أكثر من تصدير الخبر للعالم، في محاولة للتشتيت وإضفاء على المشهد صورة الدولة التي تحارب الإرهاب، إذا ما أرادت اللعب في ملف جديد أمام الشعب.

الأمر المؤكد هنا هو أن تركيا كانت ولا تزال تفتح أبوابها على مصراعيها لعناصر من التنظيمات الإرهابية لتلقي التدريبات والإمداد بالأموال حتى يردون الجميل من خلال الحرب بالوكالة بدلا من تركيا في سوريا ومنها إلى ليبيا.