الحكومة اليمنية: خطوة حوثية تهدد بانفجار خزان #صافر في أي لحظة

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من حدوث أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية، وذلك بعد تسرب المياه إلى ناقلة النفط «صافر»، مشيرًا إلى انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها مليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) في منطقة التسرب.

وقال الإرياني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن «صور جديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في آي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كل الدول المطلة على البحر الأحمر».

وأضاف «نحمل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة».

وتابع أن «المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبين بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة».