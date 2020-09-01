الإمارات: تحويل مجموعة مدارس إلى التعلم عن بعد عقب الاشتباه في إصابات كورونا

أعلنت دولة الإمارات، الثلاثاء، عن تحويل مجموعة من المدارس إلى نظام التعليم عن بعد عقب الاشتباه في إصابات كورونا.

وأعلنت التربية والتعليم والطوارئ والأزمات في الإمارات عن تحويل مجموعة من المدارس لنظام التعلم عن بعد خلال تنفيذ مرحلة الفحوصات للمعلمين والموظفين الإداريين بالمدارس وقبل التحاق الطلبة ضمن خطة الوزارة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة

جاء الإعلان بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كورونا ضمن الموظفين الذين تم فحصهم، حيث سيبقى العمل بهذا الإجراء الاحترازي لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية

كما توجهان عناية الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات كما تؤكد بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية تجاه كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة