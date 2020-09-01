تزامنًا مع بداية العام الدراسي.. “موبايلي” و”الاتصالات السعودية” تتهربان من مسؤولية تعثر المواقع #منصة_مدرستي

تفاجأ مشتركو شركتي الاتصالات السعودية، وموبايلي برسالة احتوت ضمنيًا على إخلاء المسؤولية في حال تعثر دخول بعض المواضع.

تزامن هذا الأمر مع بداية العام الدراسي عن بعد من خلال متابعة الدروس عبر الإنترنت وتحديدًا منصة مدرستي.

وجاء في رسالة شركة الاتصالات السعودية stc ( عزيزي العميل:”تمكنك من تصفح المواقع المحلية والعالمية يعني أن أداء الشبكة لديك مستقراً،إذا واجهت مشكلة في الوصول إلى موقع معين دون سواه، قم بالتواصل مع الدعم الفني الخاص بتلك المنصة).

وألمح متابعون أن الرسالة تهدف لإخلاء مسؤولية الشركة من أي تعثر في المواقع وتحديدا في التلميح بمفردة ( منصة) التي تطلق على موقع مدرستي الخاص بتقديم الدروس عن بعد، فيما علق عدد من المتابعين أن الشركة قد تواجه ضغطا في الاستخدام مايتسبب في تعثر المنصة وهذه تعتبر رسالة استباقية تحسبًا لأي مشكلة قد تواجه المستخدمين.

يذكر أن عددًا من المشتركين أمطروا حسابات الشركتين بسيل من الشكاوى تزامنًا مع بداية استخدام الانترنت تضمنت امتعاضًا من سوء تغطية الشبكة في أحياءٍ ومحافظات وقرى، مطالبين وزارة الاتصالات بالقيام بدور أكبر لضمان حقوق المشتركين.