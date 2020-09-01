من جديد.. “شارل إبدو” تستفز المسلمين وتعيد نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد

أعادت مجلة شارلى إبدو نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد، في استفزاز جديد لمشاعر العالم الإسلامي، بالتزامن مع انطلاق محاكمة مشتبه بهم فى دعم منفذى الهجوم الذى تعرضت له المجلة فى يناير 2015.

وأسفر هجوم الأخوين سعيد وشريف كواشى على مكتب الصحيفة عن مقتل 12 شخصًا، ‏من بينهم العديد من أشهر رسامى الكاريكاتير فى فرنسا.‏

وكتب مدير تشارلي إبدو ، لوران ريس سوريسو، في افتتاحية المجلة : “لن نستسلم أبداً”، وذلك قبل انطلاق المحاكمة المقررة غداً.

ويُظهر الغلاف رسومًا كاريكاتورية نُشرت لأول مرة فى صحيفة دنماركية عام 2005، وقد ‏أعادت تشارلى إبدو طبعها فى عام 2006 مما أثار غضبا عارما في جميع أنحاء العالم الإسلامى.‏

ودائما ما أثارت تشارلى إبدو الجدل بهجماتها على جميع القادة الدينيين ‏والسياسيين، وتعرضت مكاتب الصحيفة السابقة للقصف بالقنابل الحارقة فى عام 2011، ‏بعد أن ظهر على غلافها النبي محمد.

كتب فريق تحرير تشارلي إبدو أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإعادة نشر الرسوم ، ‏قائلاً إنه ضروري مع بدء المحاكمة.