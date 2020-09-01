برشلونة يسعى لمقابلة #ميسي وجها لوجه لاستمالته

قالت تقارير وسائل إعلام رياضية إسبانية إن نادي برشلونة يسعى لترتيب اجتماع وجها لوجه مع ليونيل ميسي في محاولة لإقناعه بالبقاء.

وتوقعت التقارير أن تجري محادثات مع والد ميسي، وهو أيضا وكيله، هذا الأسبوع في برشلونة، لكن النادي يأمل أيضا في التفاوض مع اللاعب نفسه.

وعرض على ميسي تمديد عقده لعامين، وفقا لما قاله مسؤول بالنادي على اطلاع على الموقف لأسوشيتد برس. وقد تحدث المسؤول بشرط كتمان هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا عن الأمر.

ويمكن أن يمتد العقد خلال موسم 2022-2023. وكان الجانبان قد اتفقا مسبقا على معظم الشروط قبل شهور مضت، وفقا لمسؤول النادي.

لكن برشلونة وميسي لم يتناقشا مباشرة منذ أعلن اللاعب الأرجنتيني الأسبوع الماضي رغبته في الرحيل عن النادي.

وأعلن ذلك بعد 11 يوما من انتهاء الموسم بخسارة فادحة لبرشلونة أمام بايرن ميونخ، بثمانية أهداف للألماني مقابل هدفين للإسباني، في ربع نهائي دوري الأبطال.

واستند ميسي إلى بند في العقد يسمح له بالمغادرة مجانا في نهاية الموسم. لكن برشلونة قال إن ذلك البند انتهى في يونيو. ومن المتوقع أن يجادل فريق ميسي أنه تم تأجيل نهاية الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يتنازل أي من الفريقين بعد، حيث لم يظهر ميسي في التدريبات إلى جانب بقية الفريق هذا الأسبوع، وقال برشلونة إن ذلك لن يسهل رحيله.

وجدد برشلونة موقفه بأنه يريد بقاء ميسي مع النادي، وأنه لا يخطط للتفاوض بشأن انتقاله. وينتهي عقد ميسي في يونيو 2021 وبه شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو (838 مليون دولار).