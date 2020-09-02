تركيا: جنرالات إردوغان يرفضون أمره بإشعال حرب مع اليونان

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من جنرالاته إثارة حرب مع اليونان بإغراق سفينة أو إسقاط طائرة مقاتلة، لكنهم رفضوا طاعة الأمر. وأكدت الصحيفة الألمانية في تقرير بعنوان “حرب أردوغان المحسوبة”، أن الرئيس التركي أمر جنرالاته بإغراق سفينة يونانية، مع ضرورة تفادي التسبب في عدد كبير من الضحايا، لكن الجنرالات الأتراك رفضوا ذلك. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية تركية، إن قادة في حزب العدالة والتنمية اقترحوا إسقاط مقاتلة يونانية إذ يمكن للطيار النجاة بنفسه بالقفز منها قبل تحطمها، لكن الجنرالات الأتراك رفضوا الفكرة مجدداً. وأشارت الصحيفةو إلى أن أنقرة تسعى إلى إثارة الموقف في منطقة شرق المتوسط، وأنه لولا الجنرلات الأتراك لاندلعت حرب في شرق المتوسط. وأضافت أن إردوغان لجأ لهذه الحيلة، بعد يأسه من إثارة حرب مع اليونان، لصرف انتباه الشعب التركي عن الانهيار السريع للاقتصاد والعملة.