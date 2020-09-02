عاجل… #كورونا حول العالم.. 857 ألف وفاة و25.7 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 25.75 مليون صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الـ 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 25.757 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 857 ألف، والمتعافين 17 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وكولومبيا، والمكسيك، وإسبانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.