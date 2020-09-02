“الخطوط السعودية” تضع لركابها 7 شروط.. أهمها العزل المنزلي والمتابعة اليومية عبر “تطمن”

حددت شركة الخطوط الجوية السعودية 7 إرشادات واشتراطات للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها، تفاديًا لنشر فيروس كورونا المستجد، وبناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية بالمملكة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الإرشادات والاشتراطات تتضمن إلزام جميع الضيوف بتعبئة نموذج تعهد للالتزام بالاشتراطات الصحية، وتسليمه بالمطار عند الوصول.

وأكدت إخضاع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام، تتقلص إلى 3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر.

وألزمت الشركة جميع المسافرين بتثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما، وتحديد موقع المنزل من خلالهما خلال 8 ساعات من الوصول، ثم مراقبة أعراض فيروس كورونا، والاتصال فوراً على 937 في حال ظهور أي منها، أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

وشددت الشركة على جميع الضيوف الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي، وكذلك اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.