ميسي يصبح شريكًا في “مانشستر سيتي” مقابل انتقاله إليه

كشفت تقارير صحافية أن اللاعب الدولي ليونيل ميسي وافق على التوقيع مع فريق مانشستر سيتي، للانتقال إليه هذا الصيف، مقابل حصة في شركة سيتي فوتبول جروب المالكة للنادي.

ومن المتوقع أن تعزز الصفقة من مكانة ميسي باعتباره الأعلى أجراً في تاريخ الرياضة في العالم.

ووفقاً لصحيفة ديلي ريكورد، فإن ميسي وافق على شروط مالية بقيمة 700 مليون يورو (623 مليون جنيه إسترليني)، للتوقيع على عقد لمدة 5 أعوام مع مانشستر سيتي.

وعُرض على ميسي أسهم في شركة سيتي فوتبول جروب، التي تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار، كجزء من مستحقاته المالية، مقابل التوقيع.

وسيختار ميسي التوقيع مع السيتي بسبب رغبته في اللعب بـ”البريميرليغ”، بالإضافة إلى أنه يعلم أن فرصته في الفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية ستكون أكبر مع بيب غوارديولا.