مصر.. مقتل 7 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 7 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم (الأربعاء) بأن قوات الأمن استهدفت تشكيلاً من العناصر الإجرامية المُسلّحة شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة إدفو، والذين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي تعاملت معهم بالمثل، ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين، وإصابة شرطي.

وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المسلحين على 7 بنادق آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة، بالإضافة إلى 40 كجم من المواد المخدرة، لافتًا النظر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.