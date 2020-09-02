مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بتداولات تخطت 10.7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 114.58 نقطة ليقفل عند مستوى 8013.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار، وجبل عمر، ومدينة المعرفة، ووفرة، والمصافي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ولاء، وملاذ للتأمين، وأبو معطي، وجازادكو، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.50%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وإعمار، وارامكو السعودية، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وسيرا، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 349.02 نقطة ليقفل عند مستوى 9410.35 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1255 صفقة.