أعلن نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا الأربعاء عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم.

وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على تويتر “تأكدت إصابة 3 لاعبين من بي أس جي بفيروس كورونا، وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الأيام المقبلة”.

وسيغيب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي امام لنس وربما عن اللقاء امام ضيفه مرسيليا في 13 منه.

وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية الاثنين عن الاشتباه بوجود حالتي فيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض الوباء.

وكشفت صحفية “ليكيب” المحلية ان اللاعبين قد يكونان الأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس اللذين أمضيا العطلة في جزيرة ايبيزا الاسبانية السياحية بعد خسارة الفريق نهائي دوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونيخ الألماني في 23 آب/أغسطس الفائت.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال اصابة اربعة اشخاص في صفوفه بالفيروس، مع إمكانية تأجيل المباراة.

في الاسابيع الاخيرة، كشفت العديد من اندية الدرجة الاولى الفرنسية عن إصابات في صفوف لاعبيها بيها ليون، مرسيليا، رين، نانت ومونبيلييه.

أدى ذلك الى إرجاء المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة بين مرسيليا وسانت اتيان في 21 آب/أغسطس الفائت.