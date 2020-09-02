تقرير ألماني: أردوغان حاول إغراق فرقاطة يونانية لوقف نزيف شعبيته

نقلت وسائل إعلام عربية وعالمية تقارير حول رفض جنرالات أتراك طلبا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغراق فرقاطة يونانية.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، في عددها الصادر الثلاثاء، إن أردوغان طلب من جنرالات الجيش قبل أيام، إغراق فرقاطة أو سفينة يونانية، مشترطا عدم سقوط ضحايا في هذه العملية. بحسب ما نشرت “العربية“.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر عسكرية تركية – لم تسمها- قولهم إن الجنرالات رفضوا هذا المقترح، وفوتوا هذه الفرصة على أردوغان. مشيرة إلى أن الرئيس التركي لا يريد حربا ولا يبحث عن حقوق بلاده في غاز المتوسط كما يروج، لكنه يريد إذكاء صراع خارجي، واستغلاله داخليا لوقف نزيف الشعبية الذي يعاني منه تحت وطأة الفشل الاقتصادي وتدهور المناخ السياسي.

وتعاني تركيا أزمة اقتصادية خطيرة بسبب مغامرات أردوغان العسكرية غير المحسوبة، والتي دفعت بالليرة التركية للانهيار أمام الدولار بواقع 15 ليرة مقابل دولار واحد.