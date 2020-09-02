تناول التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء العراقي وإيمانويل ماكرون

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بغداد، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور العراق حاليا, وبحث معه آفاق التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقد “الكاظمي” و”ماكرون”، إثر اللقاء مؤتمرا صحفيا مشتركا, تناولا فيه محاور اللقاء التي تخص ملفات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وعدّ الكاظمي زيارة الرئيس الفرنسي الحالية للعراق بداية شراكة عراقية فرنسية حقيقة, مؤكدا حرص حكومته على توسيع هذه الشراكة نظراً لوجود الكثير من مجالات التعاون بين العراق وفرنسا.

ونوه بسعي بلاده لتفعيل العمل بوثيقة التفاهم الإستراتيجي مع فرنسا, مشيدا بالدعم الذي قدمته باريس للعراق في الحرب مع داعش, معربا عن الشكر للاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي لمسألة حماية سيادة العراق, مؤكدا أن حكومته ستعمل بقوة على دعم استقرار المنطقة.

من جانبه أكّد ماكرون دعم فرنسا للسيادة العراقية، منوها باستعداد بلاده لتأمين مصادر الطاقة للعراق ودعم المشاريع المهمة ومنها مشروع مترو بغداد.

وأوضح ان مباحثاته مع الكاظمي تناولت مسألة تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى أن العراق عانى كثيراً جراء الحرب ضد داعش الإرهابي.