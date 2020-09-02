فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي يبحثان العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية دولة الكويت ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة والكويت وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة والعمل المشترك على تعزيز أواصرها ومضامينها في مختلف مجالاتها وأبعادها الإستراتيجية، كما تم بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقد أقام وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الكويتي مأدبة غداء تكريما لوزير الخارجية والوفد المرافق له.