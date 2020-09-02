بالفيديو.. “كشف أسرارا خطيرة”.. الجيش اليمني يأسر عضوا في تنظيم القاعدة يقاتل إلى جانب الحوثيين

سقط أحد أعضاء تنظيم القاعدة أسيرا في يد قوات الجيش اليمني وهو يقاتل إلى جانب مليشيات الحوثي، ما يفضح التخادم بين طرفي الإرهاب.

وكشف عضو تنظيم القاعدة، الذي ألقي القبض عليه، وهو يقاتل إلى جانب مليشيا الحوثي في محافظة الجوف، أسرارا خطيرة، بعد أن كلفته المليشيا بحماية إحدى تبابها ريثما يقوم حوثيون آخرون بتنفيذ هجوم فاشل انتهى بوقوعه أسيرا، ومقتل عدد ممن كانوا بجانبه، وفقا لوسائل إعلام يمنية.

ووفقا للتقارير اليمنية فإن أسير القاعدة الحوثي يدعى موسى ناصر علي حسن الملحاني من أمانة العاصمة صنعاء منطقة مسيك ، وبدأ تقديم خدماته لمليشيا الحوثي في 2017 عندما التحق بها هو وعدد من أعضاء تنظيم القاعدة، لتقوم المليشيا بتوزيعهم على جبهات القتال، وعلى مقرات في صنعاء يعملون فيها على التغرير بالأطفال والشباب للمشاركة في القتال إلى جانب مليشيا الحوثي.

كان أسير القاعدة الحوثي موسى الملحاني البالغ من العمر 20 عاما، يعمل في مجال الخياطة، قبل أن يلتحق بمليشيا الحوثي على يد أحد عناصرها ويدعى حمزة التاج والذي قام بإلحاقه بدورتين تعبويتين انتهت بمشاركته في القتال إلى جانبهم في محافظة الجوف.

يروي الملحاني طريقة أسره بأنه وبعد تكليفه من المليشيا في البقاء بإحدى التباب بالجوف قام حوثيون ممن تطلق عليهم المليشيا أحفاد بلال بإطلاق النار على رجال المقاومة في الجوف، لي قام بعدها رجال المقاومة بشن هجوم وقع بسببه في الأسر في حين قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي من بينهم مشرف المليشيا عارف المداني وشقيقه.

ويؤكد أسير القاعدة الحوثي أن الكثير من أعضاء تنظيم القاعدة الذي التحق به وهو صغيرا التحقوا بمليشيا الحوثي، ولايتذكر الكثير منهم باستثناء أحدهم ويدعى يوسف الصعفاني (الزير) كما كان يطلق عليه، وقد لقي مصرعه وهو يقاتل إلى جانب مليشيا الحوثي الإنقلابية في المخا بمحافظة تعز.