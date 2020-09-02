وزراء خارجية دول العشرين يتباحثون سبل التعاون الدولي في اجتماع استثنائي

تعقد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين اجتماعا استثنائيا لوزارء الخارجية، غدا الخميس.

ويركز الاجتماع على سبل المضي قدما لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، كما سيتباحث الوزراء وممثلي المنظمات الدولية طرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الارواح.

ويتعاون وزارء الخارجية لدول مجموعة العشرين إلى جانب الدول المدعوة والمنظمات الدولية سبل المضي قدما لتعزيز الجاهزية العالمية ضد الأزمات المستقبلية.

وستواصل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عملها مع دول المجموعة والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون العالمي واستعادة النمو.