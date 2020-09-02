“عودي إلى السعودية”.. بريطاني مسن يتهجم على امرأة محجبة في لندن وطفلتها تنفجر بالبكاء

تهجم رجل بريطاني على امرأة محجبة كانت تنتظر استقلال الحافلة في محطة بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشرت صحف بريطانية، منها ديلي ميل، تفاصيل الواقعة التي تسببت في استياء كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بعدما تناقلوا الفيديو لهجوم المسن البريطاني على السيدة المسلمة.

وأظهرت مقاطع الفيديو على حسابات بريطانية صراخ طفلة المرأة المحجبة بعدما صرخ الرجل في وجهها “عودي إلى السعودية المسلمون لا ينتمون إلى هذه البلاد”.

وما كان من المرأة المحجبة إلا وصرخت في وجهه قائلة “ابتعد عن وجهي لا تروع صغيرتي، أنت رجل مجنون، أنت تكره نفسك”.