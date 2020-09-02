عاجل.. أمانة الرياض تصدر توضيحا بشأن فيديو العثور على لحوم كلاب داخل مركبة حكومية

أصدرت أمانة الرياض قبل قليل، توضيحا بشان فيديو الكلاب النافقة، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في بيان صحفي: “كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.. وسلامة السكّان أولوية عند التعامل مع الحيوانات الضالة”.

ووثق أحد المواطنين فيديو لكلاب نافقة داخل مركبة تابعة لجهة حكومية بالرياض.

وطالب المواطن العمال أن يفرغوا محتويات الأكياس السوداء في صندوق السيارة الخلفي، ليجد بداخلها كلاباً نافقة.

وأظهر الفيديو لحوماً في صندوق السيارة، وزعم موثق الفيديو أن اللحوم تعود لكلاب تم تقطيعها.