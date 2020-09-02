قطر تدخل على خط الخلاف التركي اليوناني وتغري أثينا بالمال نيابة عن أنقرة #عاجل

تدخلت قطر على خط الخلاف التركي اليوناني، وأرسلت مندوب نيابة عنها ممثلا في سفيرها لدى اليونان ليغري أثينا بالمال نيابة عن أنقرة.

وقالت الدوحة إن سفيرها لدى اليونان نقل إلى أثينا وجود اهتمام قطري كبير للاستثمار باليونان.

وكشف السفير القطري، في مقابلته مع صحيفة “تا نيا” اليونانية، أن هناك ترتيبات لتنظيم زيارات وفود وصفها برفيعة المستوى إلى أثينا في القريب العاجل للعمل على توطيد العلاقات بين الجانبين وبدء المناقشات في عمليات الاستثمار.

ومع تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط إزاء الأنشطة التركية غير القانونية لاستغلال ثروات النفط والغاز الطبيعي على حساب دول المنطقة، بدأ زخم التحركات الدولية يتعاظم للتصدي لأنقرة بمجموعة من الخطوات، كان آخرها سعي اليونان لشراء طائرات مقاتلة من فرنسا.

وهناك نزاع بين اليونان وجارتها تركيا بشأن عدة قضايا، منها تداخل المطالب بحقوق السيادة على موارد الطاقة في المنطقة، استنادا إلى وجهات نظر متضاربة حول امتداد الجرف القاري للبلدين.

وصعد الجانبان من لهجة خطاباتهم في الأسابيع الماضية، بينما كانت سفنهم الحربية تلاحق بعضها البعض في شرق البحر المتوسط، وتجري قوات البلدين سلسلة مناورات عسكرية في المنطقة البحرية الواقعة بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.

ووقعت مواجهة قبل أيام عندما أرسلت تركيا سفينة بحثية برفقة سفن حربية للبحث عن احتياطيات الغاز والنفط، وأعلنت أنقرة، الاثنين، مد مهمة السفينة “أوروش ريس” 10 أيام أخرى حتى 12 سبتمبر.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الإشعار بأنه “غير قانوني”، داعية تركيا إلى “الكف عن إثارة الجلبة يوميا والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة”، وأصدرت مذكرة مضادة تطلب من الملاحين تجاهل الإنذار التركي بشأن تمديد الأنشطة البحثية في المنطقة.