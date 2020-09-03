بالصور: 13 كفاءة تربوية بتعليم الطائف للإشراف على الدعم التقني والتربوي والنفسي للطلبة وأولياء أمورهم

دشّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ركن الدعم التقني والتربوي والنفسي للطلبة وأولياء أمورهم في منصة مدرستي بالجوري مول والذي تشرف عليه وحدة ارتقاء للبنين والبنات بالتعاون مع إدارة التوجيه والارشاد عبر خدمة الهاتف الإرشادي وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الإشراف التربوي وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.

ويقدّم الركن الذي يشارك فيه 13 مشرف تربوي ومشرفة تربوية ومعلم ومعلمة من ذوي الكفاءة والخبرة العالية الدعم لأولياء الأمور في مرحلة التعليم عن بعد وتوضيح كافة الحلول لمشكلات الدخول على منصة مدرستي.

واستفاد منذ انطلاق المبادرة أكثر من 350 ولي أمر من الخدمات التقنية والإرشادية المتعلقة بأنماط الانخراط وهي نمط صنع القرار والتعلّم بالبيت والتطوع والتواصل والأسرة والمجتمع المحلي فيما سيستمر الركن مدة أسبوعين من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة التاسعة مساء.

من جانبه أكد اللهيبي حرص تعليم الطائف على الخروج للمجتمع لتوضيح كافة الأعمال التي تقدمها وزارة التعليم للطلاب والطالبات في التعليم عن بعد وتقديم الدعم في حل المشكلات الفنية والاستشارات الإرشادية.

بالإضافة إلى توضيح الأدوار الأساسية بين المدرسة والمجتمع من خلال أولياء الأمور لكونهم شركاء في النجاح عندما يكون العمل بروح الفريق الواحد من أجل جيل المستقبل.

مبيناً أن من عوامل نجاح التعليم عن بعد يكون في دعم وتمكين الأسر لأبنائهم وبناتهم وتهيئة المكان المناسب لهم في المنازل من خلال إيجاد بيئة تعليمية مصغّرة لكي يستشعر الطلاب والطالبات بأهمية تلقيهم الدروس في هذه الظروف الاستثنائية.