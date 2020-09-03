إقامة “منتدى الاعلام التطوعي 2” عن بُعد في مركز حي الشرائع بمكة

أعلن مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة عن إقامة منتدى الإعلام التطوعي” عن بُعد عبر التطبيق الاجتماعي ZOOM مطلع الأسبوع القادم وذلك بمشاركة كوكبة من رواد الإعلام المحلي والعربي.

وتضمن برنامج الجلسات إقامة جلستين يتوسطهما إطلاله ولقاء قصير يلتقى خلالها المشاركين بأحد رواد الإعلام عامة والإعلام التطوعي خاصة.

وستنطلق جلسات المنتدى عند تمام الساعه 7:00 مساء يوم الاحد الـ6 سبتمبر الجاري بجلستين يلتقى المشاركين في الأولى بالرائدة أحلام البدري بجلسة بعنوان إدارة صفحات التواصل الاجتماعي.

فيما تكون الثانية بعنوان “كيف تعد حملة إعلامية” يدير الجلسة الإعلامي موسى كالو ، وبين الجلستين يشارك الصحفي عثمان مالي بخاطرة إعلامية.

وفي اليوم الثاني يشارك المشرف على المنتدى محمد برناوي بجلسة بعنوان رحلة الخبر الالكتروني.

فيما يتواجد في الجلسة الثانية الكاتب الصحفي احمد حلبي بعنوان الاعلام في الازمات ويتوسط الجلستين لقاء بالإعلامي المعروف عيسى الجوكم بتقديم نصيحة اعلامية.

ويشارك في اليوم الثالث الصحفي إبراهيم جبريل بجلسة بعنوان خطوات اعداد التحقيق الصحفي ويدير الجلسة الثانية بعنوان تطبيقات جوجل في العمل الخيري المهندس حسين نافع ويتواجد بين المحاضرتين الإعلامي المعروف الدكتور حسين نجار.

وفي اليوم الرابع والأخير يشارك طالب الدراسات العليا المبتعث إلى الولايات المتحدة الامريكية منصر الحارثي بجلسة بعنوان أهمية الاعلام في المؤسسات التطوعية.

ويقدم الجلسة الثانية التقني سعود السعيدي بعنوان المونتاج للمادة الإعلامية يفصلها اطلال للصحفية الزميلة مرفت الطيب تقدم فلاش اعلامي.

وسيقام حفل ختامي حضوري مبسط في ختام المنتدى يكرم خلالها أعضاء اللجان العاملة والمشاركين في إدارة الجلسات.