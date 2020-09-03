ضحايا #كورونا في إيران أكثر من 98300 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 410 مدن في إيران يزيد عن 98300.

بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 23865 شخصًا، وفي خراسان رضوي 6969 شخصًا، وفي قم 4585 شخصًا.

وفي أصفهان 4425 شخصًا، وفي لرستان 4300 شخص، وفي كلستان 2808 أشخاص، وفي البرز 2803 أشخاص، وفي فارس 2752 شخصًا.

وفي كردستان 2006 أشخاص، وفي خراسان الشمالية 1554 شخصًا، وفي هرمزكان 1314 شخصًا، وفي بوشهر 1213 شخصًا، وفي قزوين 849 شخصًا، وفي كهكيلويه وبويرأحمد 635 شخصًا.

بينما أعداد المصابين والوفيات في ارتفاع مستمر، أعلن روحاني اليوم أن «العام الدراسي سيبدأ يوم السبت 5 سبتمبر، ولا توجد فجوة بين الحياة والتعلم يمكنك الدراسة ومتابعة جميع البروتوكولات الصحية في آن واحد وقال وزير التربية والتعليم حاج ميرزائي: سيحضر الطلاب الفصول الدراسية يوم السبت، سواء في المناطق الحمراء أو الصفراء أو البيضاء في جميع مناطق البلاد.

وقالت مينو مهرز العضو العلمي في لجنة مكافحة كورونا المدارس أفضل مكان لنقل كورونا حتى لو جلس الأشخاص الذين يرتدون أقنعة في الداخل لفترة طويلة في مكان مغلق، فهناك احتمال لنقل المرض.