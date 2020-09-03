برشلونة يغلق قضية #ميسي: التجديد لعامين أو الـ700 مليون يورو

أبلغ رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، والد ووكيل المهاجم ليونيل ميسي، خورخي ميسي، بأنه لا نية للتفاوض على رحيل النجم الأرجنتيني عن البرسا هذا الصيف، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء.

وجرى الاجتماع بمقر النادي واستغرق ساعة و50 دقيقة تقريباً، ودار في أجواء ودية، حسبما ذكرت مصادر من النادي الكاتالوني.

وحضر الاجتماع أيضاً، إلى جوار خورخي، رودريغو ميسي ابن خورخي ميسي والذراع اليمنى لليو في العاصمة الكاتالونية، وكذلك خورخي بيكورت المحامي من مكتب كواترسكاساس للمحاماة الذي يقدم الاستشارات القانونية للاعب.

أما من طرف البرسا، فقد شارك أيضاً خافيير بورداس عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الفريق الأول في كرة القدم، إضافة إلى بارتوميو.

ويرغب ميسي في أن يمنحه النادي أوراق الرحيل كي ينضم لفريق آخر، لكن بارتوميو أكد لوالده أن البرسا لا ينوي التفاوض بشأن انتقاله، ويتمسك بالشرط الجزائي 700 مليون يورو أو التجديد لموسمين إضافيين.

لذلك طلب بارتوميو إلى والد ميسي إقناعه بالعودة للتدريبات، بعد غياب ليو عن أول ثلاث حصص تدريبية في فترة الإعداد قبل الموسم الجديد، والانضمام لباقي زملاءه تحت إمرة المدرب رونالد كومان.

ويأمل برشلونة في أن يغير قائد الفريق موقفه ويوافق على الاستمرار في كامب نو لما بعد هذا الموسم.