1.3 مليار ريال قروضًا حسنة لـ145 ألف أسرة منتجة بالمملكة

حقق مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” أكثر من 145 ألف فرصة عمل وقدم قروضاً بقيمة تتجاوز 1,3 مليار ريال حتى النصف الأول من عام 2020م، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي بنك التنمية الاجتماعية. وكشف محمود الشامي، المدير التنفيذي لمركز جنى، بأن نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات من هذه القروض الميسرة 99%، وتعتبر نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل المملكة وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات. وأكد الشامي على كفاءة “جنى” في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها، في الوقت الذي فعل المركز عدد من المبادرات التي تساهم في تطوير الاسر المنتجة وتحقق لهم الاكتفاء الذاتي والاستقرار المالي، ومنها مشروع “يمام” والذي يهدف الى توفير منافذ بيع “كافتيريا” داخل البنوك والدوائر الحكومية والجامعات حيث تم حتى الآن تشغيل العديد من المواقع في مختلف مناطق المملكة. وتابع الشامي، بأن عدد المقاصف المدرسية التي تم تشغيلها من قبل الأسر المنتجة التابعة للمركز وصل إلى 331 مقصفا، من خلال توقيع اتفاقيات تشغيل المقاصف المدرسية من قبل الاسر المنتجة مع 12 إدارة تعليم على مستوى المملكة. وذكر الشامي، أن مركز جنى يحرص على التمكين الاقتصادي عبر تشغيل الأسر المنتجة أيضًا في عدد من الأسواق الشعبية في المملكة مثل: (سوق الليل التراثي في ينبع – سوق جازان الشعبي – سوق الجوف الشعبي) حيث قامت الاسر بتفعيل المحلات والخروج بمشاريعهن من المنزل للسوق، ومؤخرًا تم إطلاق مشروع “نوافذ” الذي يهدف من خلاله تسويق منتجات الأسر المنتجة بالتعاون مع عدد من محلات التجزئة.