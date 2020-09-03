مقابل 18 مليون يورو.. الأرجنتيني مارتينيز في “النصر” قريبًا

اقترب لاعب الوسط الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، نجم نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي من ارتداء قميص نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة إدارة العالمي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2020-2021. وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن صفقة التعاقد مع مارتينيز سوف تكلف خزينة النصر مبلغ 18 مليون يورو لصالح أتلانتا يونايتد، علمًا بأن النادي الأمريكي تعاقد مع اللاعب قادمًا من ريفربليت الأرجنتيني مقابل 14.5 مليون يورو، في يناير 2019. وأوضحت الصحيفة أن مارتينيز رفقة ريفربليت الأرجنتيني قدم مستوى جيد واختير عام 2018 أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية. وخلال الموسم الحالي 2019-2020 ساهم اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ28 عاماً مع أتلانتا يونايتد في إحراز 7 أهداف. يشار أن فريق النصر ضمن ختام الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم في المركز الثاني، بعدما فقد لقبه لصالح غريمه اللدود الهلال، قبل جولتين من نهاية المنافسات. وحصد النصر 60 نقطة من 28 مباراة، ويتبقى له مواجهتين أمام الاتحاد والاتفاق، يومي الأحد والأربعاء على الترتيب.