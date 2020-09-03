بحكم نهائي.. إلزام وكيل سيارات بدفع 4 ملايين ريال لمعرض تأجير

ألزمت المحكمة التجارية في جدة وكيل شركة سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير، وشطب 120 كمبيالة مستحقة، وتحميله أتعاب المحاماة. وأشارت تفاصيل القضية، إلى وجود خلاف بين صاحب المعرض مع وكالة السيارات حول عقود 300 سيارة بِيعت بـ20 مليون ريال بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث أكد صاحب المعرض أنه التزم بسداد الأقساط الشهرية في موعدها وسدد نحو 14 مليون ريال من إجمالي العقود، وسدد بعضها قبل موعد استحقاقها. وبرغم التزام صاحب المعرض إلا أن شركة السيارات أبقت السيارات لديها بغرض الصيانة لفترات تجاوزت السنتين، ولم تعوضه عن تلك الفترة، واستمرت في احتساب قيمة الأقساط على السيارات. وتبين الدعوى أن الشركة قامت أيضًا بسحب سيارة من أمام مكتب صاحب المعرض وباعتها ونقلت ملكيتها وصدّرتها للخارج، ولم تقم بإسقاط المبلغ من حسابه، بالإضافة إلى تعرض بعض السيارات لحوادث واعتبرتها شركة التأمين هالكة، وأخرى عُمّم عليها بالسرقة، ولم تسقطها الوكالة من كشوفاته رغم أنها حصلت على تعويضات عنها. وأوضح صاحب المعرض أن بعض السيارات وُجدت بها عيوبًا في الصناعة، وخاطب الوكالة بذلك لكنها لم تتجاوب؛ ما ألحق به أضراراً كبيرة، لتحكم المحكمة لصالحه وتؤيد محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائياً.