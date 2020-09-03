أمانة المدينة المنورة تبحث مع “الإسكان” آلية تسريع استلام وتخصيص المشروعات

بحث أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، آلية تسليم مشاريع وزارة الإسكان بجميع المواقع بالمنطقة ومحافظاتها وتسليم الحدائق والمواقع الاستثمارية.

وناقش خلال لقائه اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد زيدان، وفريق وكالة الأراضي والشؤون الفنية بفرع الوزارة آلية تسريع الأعمال القائمة التي تخصّ الوكالة بالمنطقة كما استعرضا المواقع التي تحتاج إلى سرعة التخصيص أو الإلغاء فيما يخص أراضي الإسكان والإسكان التنموي.

ونوه “زيدان” بجهود أمانة منطقة المدينة المنورة وفريق العمل بالبلديات التابعة للمنطقة ومحافظاتها خلال فترة الجائحة وخلال العمل عن بعد فيما يسهل خدمة أهالي المنطقة وتسهيل وتحقيق إنجازات المشاريع.