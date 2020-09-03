بنسبة 100%.. المملكة تنجح في إنتاج الأسماك والخضار من مياه البحر

قامت وكالة الزراعة بإنشاء مشروع وحدة بحثية للزراعات بمياه البحر كأول دولة تنجح بإنشاء مثل هذا المشروع هدفها استغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الغذائي وتقديم نموذج لتشجيع المستثمرين على استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة والمياه وتعزيز التنمية الزراعية بالمناطق الساحلية من خلال إنشاء وحدة بحثية تعتمد على تقليل هدر المياه وكلفة الطاقة.

يأتي ذلك تعزيزًا للأمن الغذائي بالمشاريع الإنتاجية الزراعية وكفاءة الإنتاج لها وسعيًا في تقديم نموذج بحثي متكامل لإنتاج الخضار والأسماك بنظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر ونتيجة إجراء الأبحاث لمدة 5 سنوات.

يتميز المشروع بالاعتماد على مياه البحر في الزراعات بصورة كاملة دون استخدام أي مياه أخرى، والاعتماد على مياه البحر في التبريد الخاص بالبيوت المحمية، استخدام الجدار البوزلاني في التبريد، تشغيل كامل النظام اعتمادًا على الطاقة الشمسية، استخدام 3 أنظمة في الزراعة وهي الزراعة التقليدية المحمية والزراعة المائية “الهيدروبونيك” لجميع الأنظمة الزراعية بها، الزراعة التكاملية “الأكوابونيك” بين الأسماك والنبات أنتج المشروع خلالها الطماطم والفلفل الأخضر والريحان والنعناع والريحان ونوعين من الأسماك البرومندي وأسماك البلطي الأفضل إنتاجًا.

كما تم خلال التجارب الماضية دراسة مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجة الحرارة والرطوبة طوال الموسم، وتهدف الوحدة البحثية إلى استمرار تطوير الدراسات والتجارب المعتمدة في الزراعة على مياه البحر.