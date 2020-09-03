“التقاعد” تُحذّر من نشاطات الاستثمار المشبوهة.. وتنفي علاقتها بأي محافظ استثمارية لأموال العملاء #عاجل

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها لا تدير أي محافظ استثمارية مخصصة لاستقبال أموال عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، منبهة أن دورها فيما يخص عملائها يتمثل بما يناط بها من مهام محددة من صرف المعاشات التقاعدية وتيسير خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونيًا.

وحذرت المؤسسة مما تقوم به بعض الجهات والمواقع المشبوهة من انتحالٍ سافر لهوية المؤسسة وصفتها عبر نشر عددٍ من الأخبار الوهمية باسم المؤسسة العامة للتقاعد في محاولةٍ منها للوصول إلى أموال العملاء والاستيلاء عليها بطرقٍ غير مشروعة.

وأهابت مؤسسة “التقاعد” بعملائها بتوخي الدقة والحذر عند متابعة أو قراءة أي أخبار تخص المؤسسة، وذلك من خلال تتبع مدى مصداقية الأخبار، والتأكد من أن الرابط مطابقًا للعنوان الإلكتروني الرسمي للمؤسسة: www.pension.gov.sa.

وأكدت المؤسسة، أن المصدر الرئيس لأخبارها وأنشطتها هي بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة في الشبكات الاجتماعية فقط، داعية عملاءها إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لهذه الجهات الاستثمارية الاختلاسية والمشبوهة.