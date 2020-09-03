آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات في البرازيل تصل إلى 4 ملايين حالة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، صل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 4 ملايين حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بتوقيت ساو باولو، حسب بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس بلغ 123 ألفا و780 حالة، وتعافى حتى الآن 3.39 مليون شخص من مرض فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 27 أسبوعا.