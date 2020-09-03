“التعليم” تستبدل نظام “راسل” بمشروع جديد للمراسلات

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، توديع نظام “راسل”، واستبداله بمشروع جديد للمراسلات.

جاء ذلك في تعميم وجهه مساعد وزير التعليم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وحصلت الوئام على نسخة منه.

وتضمن التعميم “البدء في ترحيل البيانات من النظام الحالي إلى النظام الجديد”، موضحًا أن الصندوق الوارد للوكالات وإدارات العموم وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية والصناديق الخاصة بالمستخدمين معاملات “تحت الإجراء”، وقد تؤثر على عملية نقل البيانات وترحيلها إلى النظام الجديد.

وشدد التعميم على المختصين بضرورة إنجاز المعاملات في نظام (راسل) وتسديد القيود خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه وفق سياسة العمل المرفقة ليتسني لفريق العمل متابعة تنفيذ المشروع.