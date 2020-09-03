شاهد .. السماء تمطر مخدرات في تل أبيب

في قضية غريبة، ونادرة فوجئ الكثير من سكان عاصمة الاحتلال الإسرائيلي”تل أبيب” بأكياس من المخدرات تتساقط عليهم من السماء، وتحمل الماريجوانا

و أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال شخصين بتهمة إلقاء عشرات أكياس بلاستيكية مليئة بمادة الماريجوانا المخدرة بواسطة طائرة “درون” مسيرة وسط تل أبيب.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن المعتقلين في الثلاثينيات من عمرهما، مشيرة إلى مصادرة الشرطة لديهما طائرة مسيرة وعشرات الأكياس المماثلة لتلك التي تم إلقاؤها على ميدان رابين اليوم.

ولفتت الشرطة إلى أن توزيع مادة مخدرة بواسطة طائرة مسيرة يعد أمرا غير قانوني مثل بيعه.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء أكياس الماريجوانا.