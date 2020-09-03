عاجل.. عبدالله بن زايد: المملكة والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية راسخة تزداد قوة وصلابة

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات إن “العلاقات الإماراتية السعودية تشكل نموذجًا مميزًا وفريدًا للعلاقات العربية – العربية بين الأشقاء فما يربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ليس فقط علاقات استراتيجية وتاريخية وإنما هي علاقة استثنائية تعززها روابط الدم ووحدة المصير”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له عقب مشاركته في أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين “G20” الذي عقد اليوم الخميس برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن “هذه العلاقات اتخذت آفاقًا أرحب للتعاون الاستراتيجي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي الذي وفر منصة مثالية لتحقيق التكامل بين الشقيقين في المجالات كافة من أجل مستقبل مشرق”، مؤكدًا أن الإنجازات التي حققها المجلس التنسيقي تدعو للفخر وتؤكد أن البلدين وقيادتهما يمضيان قدما نحو علاقات أكثر قوة وصلابة.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية لمجموعة العشرين المزمع عقدها في الرياض شهر نوفمبر 2020 تتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وأضاف: “أننا ممتنون للجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة وحرصها على حشد الجهود العالمية وتحقيق التكاتف والتآزر بين جميع الدول من أجل تجاوز الأزمة ومعالجة آثارها لمواصلة مسار التنمية المستدامة لخير المجتمعات ورخاء الشعوب”.