ترامب يطالب إيران بالامتناع عن إعدام مُصارع شارك باحتجاجات 2018

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، السلطات الإيرانية، بالامتناع عن تنفيذ حكم بالإعدام صدر ضد مصارع شاب أدين بقتل موظف حكومي خلال أعمال شغب في جنوب البلاد في صيف 2018.

وحسب موقع “ميزان أونلاين” المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، فإن المصارع السابق نويد أفكاري، أدين بطعن مسؤول في الهيئة العامة للمياه في شيراز، بسكين في 2 أغسطس 2018 وقتله، وحُكم عليه بالإعدام بجريمة القتل العمد.

وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: علمت أن إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري، 27 عاماً، وكل ما فعله هو أنّه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أقول للقيادة الإيرانية، سأكون ممتناً حقاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية تجنب إعدام المصارع الشاب، لا سيما بعد أن أفادت معلومات صحافية نشرت في الخارج بأن إدانة أفكاري كانت بعد اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وإيران التي أعدمت في 2019 ما لا يقلّ عن 251 مداناً، هي ثاني دولة في العالم بعد الصين، في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام، وفقاً لأحدث تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية.