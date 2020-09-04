عبد الرحمن بن خالد يدعو للاستثمار في الإبل: الناقة الجيدة “فيراري” نادرة.. جلدها يزيّن مقاعد الطائرات

كشف الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد، المستثمر في قطاع الأزياء والموضة وقطاع الإبل، والمتوج في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بالمركز الأول في سيف الملك في لون المجاهيم، عن أنه يقود ائتلاف يضم عدداً من رجال الاعمال لإطلاق شركة تستهدف الاستثمار في لحوم وجلود الإبل وحليبها. وقال بن مساعد إن الائتلاف يسعى للاستثمار على نطاق محلي ودولي: “نسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإبل والاستثمار على الأقل من خلال لحومها وحليبها وجلودها”. وأوضح أن رجال الاعمال في الدول الغربية انطلقوا في استخدام مشتقات الإبل من خلال استخدام جلودها في صناعة مقاعد الطائرات، وأن شركات أوربية استخدمت حليب الإبل في مشتقات منتجاتها مثل البودرة الطبية وبعض الاستخدامات الأخرى التي تصل إلى المستهلكين وهي ذات جودة عالية وحققت أرباحاً مرتفعة. ودعا رجال الاعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاع الإبل ومشتقاتها في ظل ضعف الصناعة المتواجدة محلياً، مقابل الطلب المتزايد على مستوى منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية. وبين أن استثماره في قطاعي الأزياء والموضة والإبل لا يعد غريباً كونهما يشتركان في الجمال، مضيفاً أن استغراب البعض من وصول أسعار الفرديات إلى أكثر من مليون دولار يعد كونها سلعة نادرة، وأنها شبيهه بشراء سيارة من نوع فيراري.